В Дагестане задержали подростка-администратора международной террористической сети
Несовершеннолетний гражданин России, создатель и администратор крупнейшего сетевого сообщества приверженцев террористических организаций, задержан в Дагестане. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Деятельность злоумышленника координировали украинские спецслужбы, она была направлена на вербовку подростков в РФ для вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований на объектах социальной инфраструктуры. Силовики подтвердили причастность фигуранта к организации как минимум 15 преступлений террористической направленности в десяти регионах. Отмечается, что действия задержанного финансировали украинские спецслужбы, ему обещали дополнительные денежные вознаграждения за совершение убийств с наибольшим количеством жертв.
По данным ФСБ, несовершеннолетний администрировал информационные ресурсы с пропагандой террористической идеологии, аудитория которых составляла более 200 тысяч пользователей.
Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанный и его кураторы в 2025-2026 годах организовали поджоги и повреждения автомобилей, христианской церкви, рассылку ложных сообщений о минировании в США и странах Европы. Террористическая активность за рубежом координировалась киевской агентурой, материалы для вербовки радикалов и продвижения ресурсов сообщества изготавливались в украинской столице.
По данным Следственного комитета, фигурант - 17-летний молодой человек, ему предъявили обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников. Несовершеннолетнего заключили под стражу.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе, напоминает 360.ru.
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