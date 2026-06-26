Южная Корея захотела подготовить 500 тысяч «воинов-дронов»

В Тульской области после атаки БПЛА пострадало промпредприятие

Число погибших в результате двух землетрясений Венесуэле превысило 200 человек

В Госдуме предложили увеличить страховой лимит вкладов в банке до 3 млн рублей

Пропавший во время плавания на сапе на озере в Кузбассе пастор был опытным моряком

Портрет Доры Маар кисти Пикассо продали на аукционе в Лондоне за 1 млн 300 тысяч фунтов