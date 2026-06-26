Южная Корея захотела подготовить 500 тысяч «воинов-дронов»

Южная Корея намерена подготовить 500 тысяч «воинов-дронов», чтобы военные могли использовать беспилотники в качестве личного оружия. Об этом заявил министр обороны республики Ан Гю Бэк, пишет РИА Новости.

По его словам, беспилотники в будущем должны стать универсальным средством, которое применяют все бойцы.

«Министерство обороны будет активно продвигать политику подготовки 500 тысяч воинов-дронов, чтобы все военнослужащие могли получить способность использовать дроны как второе личное оружие», - заявил министр.

Как указал Ан Гю Бэк, конфликты на Украине и Ближнем Востоке продемонстрировали, что беспилотники стали поворотным ключевым элементом боевых действий.

Ранее стало известно о планах Южной Кореи разместить на своей территории ракетные комплексы Typhon. Россия предупредила, что в этом случае будет рассматривать и принимать компенсирующие военно-технические меры, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БеспилотникиЮжная Корея

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