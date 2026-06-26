В Новомосковске промышленное предприятие повреждено из-за атаки БПЛА

Промышленное предприятие повреждено в Тульской области после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Кроме того, Миляев указал, что в населенном пункте Щекинского района был поврежден частный жилой дом. Из-за атаки пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь.

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России, в том числе Тульской областью, уничтожили 660 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

