В Новомосковске промышленное предприятие повреждено из-за атаки БПЛА
Промышленное предприятие повреждено в Тульской области после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«Зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Кроме того, Миляев указал, что в населенном пункте Щекинского района был поврежден частный жилой дом. Из-за атаки пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь.
Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России, в том числе Тульской областью, уничтожили 660 беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.
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