Котяков заявил, что россияне 40-45 лет востребованы на рынке труда

Граждане в возрасте 40-45 лет стали одной из самых востребованных возрастных категорий на российском рынке труда. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, возрастная категория 40-45 лет является ниспадающей по количеству в силу демографических трендов.

«Поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной и является одной из самых востребованных на рынке труда», - цитирует Котякова РИА Новости.

Ранее глава Минтруда рассказал, что в 2026 году в России легализуют примерно 1,3 млн рабочих мест, напоминает Ura.ru.

