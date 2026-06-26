Котяков заявил, что россияне 40-45 лет востребованы на рынке труда
Граждане в возрасте 40-45 лет стали одной из самых востребованных возрастных категорий на российском рынке труда. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
По его словам, возрастная категория 40-45 лет является ниспадающей по количеству в силу демографических трендов.
«Поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной и является одной из самых востребованных на рынке труда», - цитирует Котякова РИА Новости.
Ранее глава Минтруда рассказал, что в 2026 году в России легализуют примерно 1,3 млн рабочих мест, напоминает Ura.ru.
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