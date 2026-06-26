В Канаде разбился самолет с пожарными, погибли три человека
26 июня 202608:59
Юлия Савченко
Самолет Turbo Commander 960 Bird Dog 104 с пожарными потерпел крушение в регионе Северо-Западные территории в Канаде. Об этом сообщает канал СВС.
Авиакатастрофа произошла примерно в 50 км от населенного пункта Форт-Симпсон. Известно, что самолет использовался для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
В результате крушения погибли три человека.
Ранее во Франции разбился легкомоторный самолет Cessna 421, погиб сооснователь игровой компании Ubisoft Клод Гиймо, пишет Ura.ru.
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