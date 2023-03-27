Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти москвички из-за препарата для иммунитета
Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти студентки в Москве после самостоятельного приема препарата для иммунитета, сообщили в ведомстве.
Сегодня, 27 марта, стало известно о гибели девушки в Москве после приема препарата для «повышения иммунитета». По данным Следственного комитета РФ, 14 марта в реанимацию токсикологического отделения одной из больниц доставили девушку 2001 года рождения. Несмотря на помощь, оказанную медиками, 25 марта пострадавшая скончалась.
СМИ сообщали, что основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин и его подруга приняли средство для укрепления иммунитета без назначения врача. Как стало известно позже, Жулин попал в реанимацию, девушка погибла.
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