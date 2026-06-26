Сборная Бразилии подала протест в ФИФА на отмененный гол Винисиуса
Сборная Бразилии по футболу подала протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за отмененного гола в игре в рамках группового этапа чемпионата мира против сборной Шотландии. Об этом сообщает портал TyC Sports со ссылкой на заявление Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Ранее Бразилия обыграла Шотландию в матче ЧМ со счетом 3:0. Мексиканский арбитр Сесар Рамос отменил один гол, забитый Винисиусом Жуниором после того, как игрок пошел в прессинг на шотландского защитника Джека Хендри и отобрал мяч.
Как отметили в CBF, отмененный гол «похоже, не соответствует философии, принятой на турнире».
«Стоит отметить, что решение показалось неожиданным не только для Бразилии, но и для шотландских игроков, чьи немедленные реакции указывали на то, что они не ожидали проверки и отмены гола», - указали в конфедерации.
CBF обратила внимание на аналогичную ситуацию в матче сборных Аргентины и Австрии, когда предполагаемый фол аргентинца Алексиса Мак Аллистера остался безнаказанным перед первым голом его коллеги по команде Лионеля Месси.
Между тем сборная Бразилии обеспечила себе участие в плей-офф мундиаля, пишет Ura.ru.
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