В очереди на автоподходах к Крымскому мосту скопилось 1,9 тысячи машин

Почти две тысячи автомобилей скопилось в очереди к Крымскому мосту. Об этом сообщает канал о ситуации на автоподходах к мосту на платформе «Макс».

По состоянию на 07:00 мск очереди на ручной досмотр со стороны Тамани ожидают 700 авто. Время ожидания превышает два часа.

При этом со стороны Керчи остаются в очереди 1,2 тысячи транспортных средств.

«Время ожидания более трех часов», - указано в сообщении.

Ранее в Крыму запретили проезд по Крымскому мосту для большегрузного транспорта, напоминает 360.ru. Водителей призвали выбирать альтернативный сухопутный маршрут.

