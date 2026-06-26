В очереди на автоподходах к Крымскому мосту скопилось 1,9 тысячи машин
Почти две тысячи автомобилей скопилось в очереди к Крымскому мосту. Об этом сообщает канал о ситуации на автоподходах к мосту на платформе «Макс».
По состоянию на 07:00 мск очереди на ручной досмотр со стороны Тамани ожидают 700 авто. Время ожидания превышает два часа.
При этом со стороны Керчи остаются в очереди 1,2 тысячи транспортных средств.
«Время ожидания более трех часов», - указано в сообщении.
Ранее в Крыму запретили проезд по Крымскому мосту для большегрузного транспорта, напоминает 360.ru. Водителей призвали выбирать альтернативный сухопутный маршрут.
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