Рейс Москва — Сочи задержали из-за медицинской маски

На борт поднялись сотрудники правоохранительных органов, которые сняли женщину с рейса. После этого самолет вылетел в пункт назначения.

Всего на борту находились 400 человек.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что находящиеся на борту обязаны использовать это средство защиты: маска должна полностью закрывать нос и рот, и находится на лице пассажира при посадке и в течение всего полёта. Снимать её можно только для её замены и во время приёма пищи.

