Рейс Москва — Сочи задержали из-за медицинской маски

Рейс из московского аэропорта «Шереметьево» в Сочи из аэропорта «Шереметьево» был задержан из-за нежелания одной из пассажирок надеть медицинскую маску, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

«Аэрофлот» не будет пускать в самолет пассажиров без масок

На борт поднялись сотрудники правоохранительных органов, которые сняли женщину с рейса. После этого самолет вылетел в пункт назначения.

Всего на борту находились 400 человек.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что находящиеся на борту обязаны использовать это средство защиты: маска должна полностью закрывать нос и рот, и находится на лице пассажира при посадке и в течение всего полёта. Снимать её можно только для её замены и во время приёма пищи.

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ТЕГИ:Задержка РейсовСамолетЗащитная маска
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