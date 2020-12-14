«Аэрофлот» не будет пускать в самолет пассажиров без масок

В связи со сложной эпидобстановкой российская авиакомпания «Аэрофлот» усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс–службу компании, в самолет перестанут пускать пассажиров без масок.

В авиакомпании отметили, что находящиеся на борту обязаны использовать это средство защиты: маска должна полностью закрывать нос и рот, и находится на лице пассажира при посадке и в течение всего полёта. Снимать её можно только для её замены и во время приёма пищи, отмечает RT.