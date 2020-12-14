«Аэрофлот» не будет пускать в самолет пассажиров без масок

В связи со сложной эпидобстановкой российская авиакомпания «Аэрофлот» усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс–службу компании, в самолет перестанут пускать пассажиров без масок.

В авиакомпании отметили, что находящиеся на борту обязаны использовать это средство защиты: маска должна полностью закрывать нос и рот, и находится на лице пассажира при посадке и в течение всего полёта. Снимать её можно только для её замены и во время приёма пищи, отмечает RT.

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А ранее сообщалось, что «Аэрофлот» надеется на то, что авиасообщение будет восстановлено с апреля 2021 года. В противном случае перевозчику потребуется пересмотреть планы по развитию компании. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил назначенный в ноябре гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

«Если с апреля будет… вторая волна пандемии или что-то еще, то тогда придётся несколько пересматривать наши планы с тем, чтобы опять двигаться по пути выживания и сокращения», - цитирует топ-менеджера РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПассажирыСамолетЗащитная маскаКоронавирусАэрофлот
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