«Рейды с приставами»: Юрист рассказал об облавах ГИБДД на должников с арестом авто
Автоюрист Сергей Радько заявил в эфире НСН, что для этого сотрудники Госавтоинспекции должны дежурить с судебными приставами, которые и наложат формальный арест.
В ходе совместного дежурства ГИБДД и судебных приставов возможен арест автомобиля даже в случае незначительного долга водителя, заявил адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с НСН.
ГИБДД с 15 февраля начнет массовую проверку на дорогах, останавливая водителей-должников, сообщает издание PRIMPRESS. Инспекторов будут интересовать водители с долгами по алиментам, или, например, неоплаченными штрафами на сумму более 10 тысяч рублей. Если водитель откажется погасить долг, его машину отгонят на спецстоянку. Радько рассказал, что такой вариант возможен, если сотрудники ГИБДД будут дежурить с судебными приставами.
«Такие операции проводятся совместно ГИБДД с судебными приставами, сами инспектора не вправе изымать автомобиль, поскольку это считается наложением ареста на автомобиль должника, это могут делать только судебные приставы. То есть они дежурят совместно, останавливают водителя, берут документы, отдают судебным приставам, а те уже проверяют, есть ли у них долги», - отметил Радько.
По его словам, такой метод взыскания долгов считается эффективным, так как водители не хотят лишаться машины из-за незначительного долга. Бывают случаи, когда автомобиль арестовывают из-за задолженности в десять тысяч рублей.
«Такие рейды периодически случаются, но в основном летом, когда люди массово выезжают на автомобилях за город или на курорты. Тогда очень активно ловят. Если водитель едет куда-то на юга с семей, понятное дело, что он готов заплатить все долги, потому что не хочет остаться где-нибудь между Москвой и Сочи в чистом поле без машины. Порога нет никакого, потому что в законе написано про взыскание и арест имущества в размере, которое достаточно для погашения долга. Например, если автомобиль стоит миллион рублей, а долг десять тысяч рублей, то может быть и такое, когда автомобили арестовывают за долг в десять или пятьдесят тысяч, никакого минимального значения нет», - рассказал собеседник НСН.
Ранее пользователи портала Российская общественная инициатива (РОИ) предложили поднять штраф для пешеходов за переход дороги в неположенном месте до десяти тысяч рублей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире НСН поддержал эту идею.
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