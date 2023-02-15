«Рейды с приставами»: Юрист рассказал об облавах ГИБДД на должников с арестом авто

В ходе совместного дежурства ГИБДД и судебных приставов возможен арест автомобиля даже в случае незначительного долга водителя, заявил адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с НСН.

ГИБДД с 15 февраля начнет массовую проверку на дорогах, останавливая водителей-должников, сообщает издание PRIMPRESS. Инспекторов будут интересовать водители с долгами по алиментам, или, например, неоплаченными штрафами на сумму более 10 тысяч рублей. Если водитель откажется погасить долг, его машину отгонят на спецстоянку. Радько рассказал, что такой вариант возможен, если сотрудники ГИБДД будут дежурить с судебными приставами.

«Такие операции проводятся совместно ГИБДД с судебными приставами, сами инспектора не вправе изымать автомобиль, поскольку это считается наложением ареста на автомобиль должника, это могут делать только судебные приставы. То есть они дежурят совместно, останавливают водителя, берут документы, отдают судебным приставам, а те уже проверяют, есть ли у них долги», - отметил Радько.