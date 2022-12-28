«Ошибочные штрафы?» Водителей без ОСАГО начнут ловить по камерам

По его словам, обычно именно проблемные водители не покупают полисы, а добросовестные автовладельцы вынуждены возмещать денежные средства через суд в случае ДТП.

«Сейчас часть людей, около 10%, автовладельцев не приобретают полис ОСАГО. Получается, что другие участники дорожного движения в некоторых случаях не могут быть защищены. Добросовестный человек купил полис, аккуратно водит, а в него въезжает таксист, например, или гонщик, молодой водитель. Обычно именно проблемные клиенты не покупают полисы. Человек должен через суд пытаться взыскать с плохого автовладельца денежные средства. ОСАГО – это защита пострадавшего. Это глобальная несправедливость. Регулярные штрафы по 800 рублей заставят граждан приобретать полис», - рассказал собеседник НСН.

Ранее депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили в несколько раз увеличить штраф для россиян за отсутствие ОСАГО. Водителей с просроченным полисом предлагается штрафовать на 3000 рублей. Сейчас взыскание для нарушителей составляет 500 рублей. Если же автомобилист не оформил ОСАГО, его оштрафуют на 5000 рублей (действующее взыскание - 800 рублей), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

