«Ошибочные штрафы?» Водителей без ОСАГО начнут ловить по камерам
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил НСН, что 10% автовладельцев не приобретают полис.
Около 10% автовладельцев не приобретают полис ОСАГО, что ставит под угрозу защиту добросовестных водителей, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в беседе с НСН. Он сообщил, что система выявления водителей без ОСАГО по дорожным камерам заработает уже в 2023 году.
«В ходе пилотного проекта был выявлен ряд недостатков, сложностей. Была некая боязнь, что все-таки будут ошибочно приходить к отдельным людям штрафы. Нужно было доработать информационные системы и страховщиков, и ГИБДД. По нашей оценке и оценке ГИБДД, базы достаточно чистые уже, взаимодействие налажено. Поэтому наша задача – начать со следующего года по всей России запускать проверку с помощью камер на наличие полисов ОСАГО. Конечно, основную роль там будут играть ГИБДД», - объяснил Уфимцев.
По его словам, обычно именно проблемные водители не покупают полисы, а добросовестные автовладельцы вынуждены возмещать денежные средства через суд в случае ДТП.
«Сейчас часть людей, около 10%, автовладельцев не приобретают полис ОСАГО. Получается, что другие участники дорожного движения в некоторых случаях не могут быть защищены. Добросовестный человек купил полис, аккуратно водит, а в него въезжает таксист, например, или гонщик, молодой водитель. Обычно именно проблемные клиенты не покупают полисы. Человек должен через суд пытаться взыскать с плохого автовладельца денежные средства. ОСАГО – это защита пострадавшего. Это глобальная несправедливость. Регулярные штрафы по 800 рублей заставят граждан приобретать полис», - рассказал собеседник НСН.
Ранее депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили в несколько раз увеличить штраф для россиян за отсутствие ОСАГО. Водителей с просроченным полисом предлагается штрафовать на 3000 рублей. Сейчас взыскание для нарушителей составляет 500 рублей. Если же автомобилист не оформил ОСАГО, его оштрафуют на 5000 рублей (действующее взыскание - 800 рублей), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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