«Рейдерский захват»: В отрасли раскритиковали идею создания единого оператора рекламы

Создание единого оператора рекламы не приведет к гибели промо-рынка, но инициатива безумная. Ретроградная идея рейдерского захвата рекламного бизнеса. Для защиты национальных интересов у нас есть законы, способные снять любую рекламу, заявил генеральный директор группы компаний Rucom Владимир Левочкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в Госдуме вызвал спор законопроект, который предусматривает установление особого режима распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц. Авторы законопроекта объясняют необходимость создания единого оператора интересами национальной безопасности. По их данным, сегодня 76% рынка частных объявлений в интернете принадлежат иностранным юрлицам.

«Закон совершенно не нужен, потому что у операторов должна быть конкуренция. Сырая инициатива. Непонятны механизмы, цели. Защита национальных интересов – бред. Для таких целей есть законодательство, которое может запретить рекламу, противоречащую закону. Инициатива безумная. Раз в пять лет предлагают, в надежде подчинить себе рекламный рынок или перекроить его под себя. Такая ретроградная идея рейдерского захвата рекламного бизнеса. Никогда такое не прокатывает и работать не будет. Думаю, что это непрофессиональная работа комитета (Госдумы, - прим. НСН), который пытался по непонятной причине создать законодательную инициативу. Текущее законодательство избыточно защищает национальные интересы. Любую рекламу, рекламную кампанию можно снять мгновенно, запретить, если она нарушает закон о рекламе, либо призывает к экстремизму. Что будет делать единый оператор? Собирать со всех деньги и выставлять одну монопольную цену, где не будет конкуренции, скидок. Те, кто предложил инициативу в рекламном рынке не разбирается. К его гибели это не приведет, но приведет к стагнации», - сказал Левочкин.

Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков в разговоре с НСН тоже отметил, что это приведет к монополизму.

«Я не знаю, что будет с рынком наружной и интернет-рекламы, наверно, на какое-то время не будет рынка. Ничего непонятно. Закон появился непонятно откуда, очень быстро прошел согласования, несмотря на то, что его многие ругали, был принят в первом чтении. Это загадка. В законопроекте есть часть, касающаяся наружной рекламы, которая не очень понятно, как туда попала. О какой безопасности идет речь? Ни одного случая размещения информации компрометирующей действия наших Вооруженных Сил в наружной рекламе не было. При этом прописывается, что будет создан единый оператор, а единый – это значит монополизм. У нас сегодня сотни компаний, которые владеют рекламными конструкциями и занимаются наружной рекламой и вот что будет с этими компаниями? Володин несколько раз говорил на заседании, что наша задача не навредить им, и вот этим 150 компаниям хотелось бы, чтобы не навредили», - отметил Смоляков.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете рекламы на иностранных языках.

