«Буржуй за рулем». В КПРФ предложили изменить систему штрафов для водителей

Сумму штрафов для водителей автомобилей нужно определять не в рублях, а в процентах, заявила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Она отметила, что доходы населения отличаются друг от друга, поэтому фиксированная сумма штрафов в рублях ведет к неравноправию. Останина добавил, что такая мера уводит от наказания капиталистов.

СМИ: Правительство РФ обсуждает снижение нештрафуемого порога за превышение скорости

Депутат от КПРФ подчеркнула, что размер штрафа должен определяться в процентах от годового дохода. «Это несложно — Федеральная налоговая служба располагает информацией о каждом гражданине», — рассказала Останина.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал снизить порог нештрафного превышения скорости с 20 до 10 км/ч в черте города. В «Единой России» не поддержали эту инициативу, пишет URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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