«Буржуй за рулем». В КПРФ предложили изменить систему штрафов для водителей

Сумму штрафов для водителей автомобилей нужно определять не в рублях, а в процентах, заявила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Она отметила, что доходы населения отличаются друг от друга, поэтому фиксированная сумма штрафов в рублях ведет к неравноправию. Останина добавил, что такая мера уводит от наказания капиталистов.