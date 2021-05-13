«Буржуй за рулем». В КПРФ предложили изменить систему штрафов для водителей
Сумму штрафов для водителей автомобилей нужно определять не в рублях, а в процентах, заявила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.
Она отметила, что доходы населения отличаются друг от друга, поэтому фиксированная сумма штрафов в рублях ведет к неравноправию. Останина добавил, что такая мера уводит от наказания капиталистов.
Депутат от КПРФ подчеркнула, что размер штрафа должен определяться в процентах от годового дохода. «Это несложно — Федеральная налоговая служба располагает информацией о каждом гражданине», — рассказала Останина.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал снизить порог нештрафного превышения скорости с 20 до 10 км/ч в черте города. В «Единой России» не поддержали эту инициативу, пишет URA.RU.
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