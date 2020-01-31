Шереметьево перевел все китайские рейсы в терминал F
Руководство московского аэропорта Шереметьево приняло решение с сегодняшнего дня перевести все рейсы китайского направления в терминал F. Остальные международные рейсы переведены в другие терминалы, информирует администрация воздушной гавани.
Уточняется, что в общей сложности из F в другие терминалы переведено 75 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», Nordwind Airlines, Royal Flight, Belavia, «Икар», Bulgaria Air и Czech Airlines. В терминале F будут обслуживаться 19 рейсов китайского направления, передает ТАСС.
Решение принято в рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса из Китая. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об обнаружении в России первых двух случаев заболевания пневмонией, вызываемой этим вирусом. Больные выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба они— граждане КНР.
В самом Китае число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом приблизилось вплотную к десяти тысячам, более двухсот заболевшим умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражение китайским коронавирусом зафиксировано в 19 странах – около 8 тысяч случаев.
Между тем, эксперты опровергли опасность передачи коронавируса через бананы. Такой фейк кто-то запустил в российских соцсетях и мессенджерах. Вокруг коронавируса образовалось уже много мифов и фейковых новостей. Телеканал «360» собрал самые популярные и нелепые из них.
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