Минтранс: Доставка пиццы дронами станет обыденностью в РФ через 3-4 года
Доставляющие пиццу вместо курьеров дроны станут обыденностью в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта РФ Андрея Никитина.
По его словам, это станет возможным через три-четыре года. Никитин напомнил, что от появления робота-доставщика до его относительно широкого применения прошло около двух лет.
Так глава ведомства ответил на вопрос, когда станет доступна доставка пиццы беспилотниками также, как сейчас ее можно быстро привезти потребителю с помощью курьера.
Ранее стало известно, что доставка беспилотными летательными аппаратами товаров, включая продукты питания и готовую еду, может начать действовать в России в период с 2025 по 2030 годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Ленобласти три человека пострадали из-за атак БПЛА
- Минтранс: Доставка пиццы дронами станет обыденностью в РФ через 3-4 года
- Санкт-Петербург оказался самым депрессивным городом России
- СМИ: Строительство курорта «Архыз» подорожало вдвое
- МИД РФ: Нефть не будет поставляться в страны, поддерживающие «потолок» цен
- На часах Путина заметили надпись «Сделано в России»
- Экс-замглаву Курской области предложили оштрафовать за хищения при возведении фортификаций
- СМИ: Доля использующих VPN россиян выросла до 39%
- СМИ: Иран наживается на нападении США и Израиля
- Минцифры предложило скидки при оплате картами «Мир»