После очередного сбоя у ГИБДД могут отобрать важные полномочия

Утром 12 декабря из-за технического сбоя в ГИБДД была приостановлена регистрация автомобилей и выдача водительских прав в Москве. Ранее аналогичные проблемы возникла в начале октября. Тогда были недоступны ресурсы, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД по всей стране.

Шапарин заявил, что сотрудник полиции должен заниматься своими полицейскими делами, а «не администрированием сложных электронных систем». Эксперт также указал, что фундаментальные сбои в работе ГИБДД происходят раз в два-три месяца или даже чаще.

Ранее Минтранс предложил ввести штрафы за нарушения предписаний «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации». Обычно они вводят ограничения скорости на дороге при ухудшении погоды, но за нарушения не штрафуют: ГИБДД ориентируется на постоянные знаки, отмечает RT.

Глава общественной системы «Обеспечение» безопасности дорожного движения Константин Крохмаль в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российским чиновникам следует обратить внимание на мировой опыт при «придумывании» новых штрафов для водителей, а новая идея Минтранса напоминает роман Льва Толстого «Война и мир».

