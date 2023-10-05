МВД устранило масштабный сбой в работе информресурсов ГИБДД

«Возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

Госуслуги, в том числе регистрация автомототранспортных средств, предоставляются гражданам в штатном режиме. При этом россиян, которые не получили необходимые услуги из-за сбоя, примут в подразделениях ГИБДД в первоочередном порядке.

О масштабном сбое в работе информресурсов Госавтоинспекции стало известно накануне. МВД на фоне неполадок попросило россиян воздержаться от посещения МРЭО в ближайшее время, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

