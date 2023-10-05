МВД устранило масштабный сбой в работе информресурсов ГИБДД
Технический сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД устранен, подразделения МРЭО возобновили предоставление госуслуг в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
«Возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.
Госуслуги, в том числе регистрация автомототранспортных средств, предоставляются гражданам в штатном режиме. При этом россиян, которые не получили необходимые услуги из-за сбоя, примут в подразделениях ГИБДД в первоочередном порядке.
О масштабном сбое в работе информресурсов Госавтоинспекции стало известно накануне. МВД на фоне неполадок попросило россиян воздержаться от посещения МРЭО в ближайшее время, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru