Регистрацию машин и выдачу водительских прав в Москве приостановили из-за сбоя
Регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав в Москве временно приостановили из-за технического сбоя, сообщили в столичной ГИБДД.
В настоящее время специалисты устраняют последствия технического сбоя, когда все работы будут завершены - регистрация возобновится.
Ранее Минтранс предложил ввести штрафы за нарушения предписаний «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации». Обычно они вводят ограничения скорости на дороге при ухудшении погоды, но за нарушения не штрафуют: ГИБДД ориентируется на постоянные знаки, отмечает RT.
Глава общественной системы «Обеспечение» безопасности дорожного движения Константин Крохмаль в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российским чиновникам следует обратить внимание на мировой опыт при «придумывании» новых штрафов для водителей, а новая идея Минтранса напоминает роман Льва Толстого «Война и мир».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru