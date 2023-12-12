Регистрацию машин и выдачу водительских прав в Москве приостановили из-за сбоя

В настоящее время специалисты устраняют последствия технического сбоя, когда все работы будут завершены - регистрация возобновится.

Ранее Минтранс предложил ввести штрафы за нарушения предписаний «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации». Обычно они вводят ограничения скорости на дороге при ухудшении погоды, но за нарушения не штрафуют: ГИБДД ориентируется на постоянные знаки, отмечает RT.

Глава общественной системы «Обеспечение» безопасности дорожного движения Константин Крохмаль в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что российским чиновникам следует обратить внимание на мировой опыт при «придумывании» новых штрафов для водителей, а новая идея Минтранса напоминает роман Льва Толстого «Война и мир».

