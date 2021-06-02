Регионы России получат новые полномочия в сфере науки и образования
В Госдуму внесли законопроект, который даст возможность регионам РФ развивать инфраструктуру федеральных вузов и научных центров, сообщается на сайте кабмина России.
Законы «О науке и государственной научно-технической политике» и «Об образовании в РФ» позволяют властям субъектов России напрямую финансировать программы развития вузов вне зависимости от ведомственной принадлежности. Также регионы смогут поддерживать научные исследования высших учебных заведений.
Законопроект одобрили на заседании правительства России. Целью поправок назвали повышение эффективности взаимодействия субъектов с федеральными учреждениями, сообщило URA.RU.
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