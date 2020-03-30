Регионы РФ получат более 33 млрд рублей на создание мест в больницах

33,4 млрд рублей будет распределено между 77 российскими регионами – для создания новых койко-мест в больницах. Как отмечает ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, эти средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в медицинских учреждениях, а также на оснащение их соответствующим медицинским оборудованием.

Ранее Мишустин поручил губернаторам российских регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в Москве и Московской области для снижения риска распространения коронавируса, подчёркивает RT. Глава кабмина на совещании с вице-премьерами отметил, что речь идет об ограничении передвижения людей. По его словам, эта мера логично продолжает политику президента и правительства в борьбе с инфекцией. По словам премьера, в регионах необходимо проработать возможность введения аналогичных мер, пишет Газета.ру.

Новые заболевшие и самоизоляция: Когда в России ждут пика коронавируса

Ранее НСН писала, что российские врачи призывали готовиться к «итальянскому» сценарию распространения коронавируса, то есть ко взрывному росту числа заболевших. Шансы избежать такого сценария в России пока есть. Однако прирост новых случаев заражения неизбежен. Как объяснил в эфире НСН ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев , в ближайшие две недели в статистику новых случаев попадут возвращающиеся из-за границы россияне.

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Фото: mos.ru
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