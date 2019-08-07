Регионам предложено самостоятельно выбрать цвет такси

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Новый закон о такси: Госдума уберёт с дорог гастарбайтеров и нелегалов».

В последний день весенней сессии Госдумы ведущие участники рынка пассажирских перевозок, а также члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового проекта закона, регулирующего работу такси. В опубликованном документе перечислены новые требования к водителям и их автомобилям. Так, для работы водителем легкового такси, необходимо иметь российское национальное водительское удостоверение и гражданство, а также либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, либо заключить трудовой договор с перевозчиком. Кроме того, в каждом автомобиле должно быть установлено устройство, совмещающее в себе функции тахографа, навигатора и онлайн-кассы. По предварительным подсчетам специалистов, это оборудование может обойтись водителям такси более чем в 20 тысяч рублей. Также субъекты федерации будут вправе установить обязанность водителей пройти аттестацию на знание дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с НСН удивился, что решение о том, какого цвета должны быть машины такси, решается на государственном уровне. По его словам, это стоить делегировать регионам.

«Почему-то отсутствует возможно региону самостоятельно устанавливать цвет автомобиля. Почему-то это именно на федеральном уровне слишком важно. Мы считаем, что нужно отдать на откуп регионам регулировать данный момент. Более того, мы должны учитывать международную практику. В ряде государств и городов есть ограниченность выданных разрешений. Можно говорить, что это хорошо или плохо, но тем не менее это есть. Нужно отдать и это на откуп регионам, чтобы они сами определяли, избыток ли у них водителей», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что закон об агрегаторах такси должен вступить в силу уже в текущем году. Как сообщил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, документ дополнят поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше семи лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя. Правозащитник в сфере легкового такси, представитель общественного движения «Синие Ведёрки» Елена Гращенкова на пресс-конференции НСН отметила, что документ ставит под угрозу пассажиров, лишая их всякой защиты.



