Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств

Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство России. Об этом говорится в постановлении, опубликованном пресс-службой кабмина.

В результате оптимизации планируется упразднить 74 подразделения, выполняющих обеспечивающую функцию, сократят 37 заместителей руководителей федеральных органов. Высвободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда, передает телеканал «360».

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По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, система госуправления должна стать более функциональной. Она должна избавиться от конструкций, увеличивающих административные издержки, снижающих оперативность, качество решений и размывающих ответственность.

Реформа также призвана сбалансировать количество руководителей и подчиненных, сообщает Ura.ru.

Отложенная из-за кризиса реформа госаппарата в России необходима, но сокращать нужно не чиновников, а избыточные функции, заявил в беседе с НСН экономист Лев Якобсон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеформаСокращениеГосслужащие
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