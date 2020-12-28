Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, система госуправления должна стать более функциональной. Она должна избавиться от конструкций, увеличивающих административные издержки, снижающих оперативность, качество решений и размывающих ответственность.

Реформа также призвана сбалансировать количество руководителей и подчиненных, сообщает Ura.ru.

Отложенная из-за кризиса реформа госаппарата в России необходима, но сокращать нужно не чиновников, а избыточные функции, заявил в беседе с НСН экономист Лев Якобсон.

