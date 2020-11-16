Мишустин предложил сократить штат госслужащих в стране
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата госслужащих. По его словам, реформу системы управления больше нельзя откладывать. Речь об этом шла в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Ожидается, что сокращение в министерствах составит до 10%, сообщает Ura.ru.
Мишустин сообщил, что для реформирования будет создана специальная рабочая группа.
Отложенная из-за кризиса реформа госаппарата в России необходима, но сокращать нужно не чиновников, а избыточные функции, заявил в беседе с НСН экономист Лев Якобсон.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 778 / сут.
Умерли
33 489+303 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+13 864 / сут.
- «Будут проблемы». Депутат Госдумы оценил последствия выборов в Молдавии
- Кремль заявил о готовности работать с новым президентом Молдавии
- Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
- Лукашенко собрался перераспределить полномочия президента
- Роспотребнадзор сократил срок выполнения теста на коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru