Мишустин предложил сократить штат госслужащих в стране

Ожидается, что сокращение в министерствах составит до 10%, сообщает Ura.ru.

Мишустин сообщил, что для реформирования будет создана специальная рабочая группа.

Отложенная из-за кризиса реформа госаппарата в России необходима, но сокращать нужно не чиновников, а избыточные функции, заявил в беседе с НСН экономист Лев Якобсон.

