Мишустин предложил сократить штат госслужащих в стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата госслужащих. По его словам, реформу системы управления больше нельзя откладывать. Речь об этом шла в понедельник на совещании с вице-премьерами.

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Ожидается, что сокращение в министерствах составит до 10%, сообщает Ura.ru.

Мишустин сообщил, что для реформирования будет создана специальная рабочая группа.

Отложенная из-за кризиса реформа госаппарата в России необходима, но сокращать нужно не чиновников, а избыточные функции, заявил в беседе с НСН экономист Лев Якобсон.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ЧиновникиМихаил Мишустин
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