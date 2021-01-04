Редкий зеленый щенок появился на свет в Грузии

Щенок зеленого цвета родился в грузинском селе города Ахалцихе под Новый год, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Ему дали имя Гринч. Хозяева собаки сообщили, что с ними уже связались представители зоопарка, но они не планирует отдавать щенка.

Гринч появился на свет вместе с семью братьями и сёстрами. Рождение собаки с зеленым оттенком - крайне редкий случай, который объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.