Редкий зеленый щенок появился на свет в Грузии
Щенок зеленого цвета родился в грузинском селе города Ахалцихе под Новый год, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Ему дали имя Гринч. Хозяева собаки сообщили, что с ними уже связались представители зоопарка, но они не планирует отдавать щенка.
Гринч появился на свет вместе с семью братьями и сёстрами. Рождение собаки с зеленым оттенком - крайне редкий случай, который объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.
Тем временем, МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными. Так в ведомстве ответили на запрос комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
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