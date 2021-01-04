Редкий зеленый щенок появился на свет в Грузии

Щенок зеленого цвета родился в грузинском селе города Ахалцихе под Новый год, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Ему дали имя Гринч. Хозяева собаки сообщили, что с ними уже связались представители зоопарка, но они не планирует отдавать щенка.

Гринч появился на свет вместе с семью братьями и сёстрами. Рождение собаки с зеленым оттенком - крайне редкий случай, который объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.

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Тем временем, МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными. Так в ведомстве ответили на запрос комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

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ФОТО: Flickr.com
ТЕГИ:ГрузияСобакиДомашние Животные
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