В России могут появиться пляжи для отдыха с питомцами
МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными. Так в ведомстве ответили на запрос комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Ранее думский комитет попросил МЧС рассмотреть такую возможность. Сейчас на пляжах могут находиться только собаки-поводыри. По мнению председателя комитета Владимира Бурматова, это ограничивает права многочисленных владельцев питомцев. Он также отмечал, что из-за пандемии получил большое развитие внутренний туризм, и многие граждане начали путешествовать со своими животными, передает РИА Новости.
В МСЧ сообщили, что обсудят с владельцами пляжей возможность организации специализированных оборудованных мест отдыха граждан с питомцами.
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