В России могут появиться пляжи для отдыха с питомцами

Ранее думский комитет попросил МЧС рассмотреть такую возможность. Сейчас на пляжах могут находиться только собаки-поводыри. По мнению председателя комитета Владимира Бурматова, это ограничивает права многочисленных владельцев питомцев. Он также отмечал, что из-за пандемии получил большое развитие внутренний туризм, и многие граждане начали путешествовать со своими животными, передает РИА Новости.

В МСЧ сообщили, что обсудят с владельцами пляжей возможность организации специализированных оборудованных мест отдыха граждан с питомцами.

