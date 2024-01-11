Редчайшая лилия расцвела в «Аптекарском огороде» впервые за 318-летнюю историю

Очень редкая гигантская копьевидная лилия впервые за 318-летнюю историю расцвела в столичном «Аптекарском огороде».

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Дориантес посеяли в 1950-е годы в Субтропической оранжерее. В дикой природе растение встречается только в Восточной Астралии и с 1995 внесено в список уязвимых видов Нового Южного Уэльса.

Его листья могут достигать четырех метров, а соцветие до трех метров в длину. Оно опыляется птицами. Дориантес можно увидеть в оранжерее с 13 января.

Ранее в «Москвариуме» впервые в истории России в искусственной среде обитания появился на свет детеныш косатки, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Аптекарский огород МГУ"
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