Детеныша панды из Московского зоопарка назвали Катюшей

Имя детеныша выбрали по результатам голосования. В нем приняли участие более 380 тысяч человек.

Из 10 предложенных имен лидировали Катюша, Маша и Мо Мо. Первый вариант набрал 29% голосов.

По словам Собянина, панда уже хорошо ходит. Малышка весит 8,67 килограмма.

Детеныш панды родился в Московском зоопарке в августе. Родителями стали переданные Китаем большие панды Жуи и Диндин, напоминает «Радиоточка НСН».

