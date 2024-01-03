Детеныша панды из Московского зоопарка назвали Катюшей
3 января 202411:42
Родившуюся в Московском зоопарке панду назвали Катюшей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Имя детеныша выбрали по результатам голосования. В нем приняли участие более 380 тысяч человек.
Из 10 предложенных имен лидировали Катюша, Маша и Мо Мо. Первый вариант набрал 29% голосов.
По словам Собянина, панда уже хорошо ходит. Малышка весит 8,67 килограмма.
Детеныш панды родился в Московском зоопарке в августе. Родителями стали переданные Китаем большие панды Жуи и Диндин, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru