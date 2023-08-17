Red Wings заявила о возвращении в Россию всех пассажиров задержанных рейсов

Авиакомпания подчеркнула, что работает в штатном режиме вторые сутки и вернулась к своему расписанию.

«Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», — отметили в Red Wings, добавив, что самолеты в Анталию, Хургаду, Шри-Ланку, Пхукет, Шарм-эль-Шейх вылетают по расписанию.

Ранее стало известно, что рейсы Red Wings из Турции в Россию были задержаны более чем на сутки. Следственный комитет РФ возбудил против авиакомпании уголовное дело об оказании небезопасных услуг при перевозке пассажиров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

