Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в отношении авиакомпании Red Wings будет заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Специалист по авиации назвал виновных в обмороках пассажиров сломавшихся лайнеров Red Wings

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией, говорится в заявлении.

В последние дни Red Wings задержала несколько рейсов. Перевозчик заявил о выходе из строя двух самолетов. Пассажирам пообещали предоставить сертификат на бесплатный полет из Екатеринбурга.

Ранее туристы из Екатеринбурга на протяжении суток не могли улететь из турецкой Антальи из-за задержки самолета Red Wings, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Уголовное ДелоАвиакомпанияАлександр БастрыкинСледственный Комитет

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