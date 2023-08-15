Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией, говорится в заявлении.

В последние дни Red Wings задержала несколько рейсов. Перевозчик заявил о выходе из строя двух самолетов. Пассажирам пообещали предоставить сертификат на бесплатный полет из Екатеринбурга.

Ранее туристы из Екатеринбурга на протяжении суток не могли улететь из турецкой Антальи из-за задержки самолета Red Wings, передает «Радиоточка НСН».

