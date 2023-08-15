Бастрыкин поручил завести дело против авиакомпании Red Wings
По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в отношении авиакомпании Red Wings будет заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией, говорится в заявлении.
В последние дни Red Wings задержала несколько рейсов. Перевозчик заявил о выходе из строя двух самолетов. Пассажирам пообещали предоставить сертификат на бесплатный полет из Екатеринбурга.
Ранее туристы из Екатеринбурга на протяжении суток не могли улететь из турецкой Антальи из-за задержки самолета Red Wings, передает «Радиоточка НСН».
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