Red Wings начнет выполнять рейсы в Батуми

Российская авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы в грузинский Батуми 3 ноября, пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

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Отмечается, что самолеты в Батуми будут летать из столичного аэропорта Домодедово три раза в неделю. Билеты будут стоить от 11800 рублей.

В Red Wings также рассказали об увеличении частоты полетов по маршруту Москва — Кутаиси с трех до пяти рейсов в неделю.

Ранее стало известно о том, что Минтранс России работает над вопросом восстановления регулярного и чартерного авиасообщения между РФ и Вьетнамом и рассчитывает, что полеты возобновят в ноябре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаперелетыГрузия

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