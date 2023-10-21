Red Wings начнет выполнять рейсы в Батуми
Российская авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы в грузинский Батуми 3 ноября, пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
Отмечается, что самолеты в Батуми будут летать из столичного аэропорта Домодедово три раза в неделю. Билеты будут стоить от 11800 рублей.
В Red Wings также рассказали об увеличении частоты полетов по маршруту Москва — Кутаиси с трех до пяти рейсов в неделю.
Ранее стало известно о том, что Минтранс России работает над вопросом восстановления регулярного и чартерного авиасообщения между РФ и Вьетнамом и рассчитывает, что полеты возобновят в ноябре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru