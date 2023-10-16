«Дешевле Таиланда!»: В АТОР оценили перспективы авиасообщения с Вьетнамом

Открытие авиасообщения между Вьетнамом и центральной частью России будет большим подспорьем отрасли, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Вьетнам всегда был схож в плане туристических предложений с Таиландом, но был дешевле и «инфраструктурнее», заявил в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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Ранее замглавы ведомства Игорь Чалик заявил, что Минтранс России работает над вопросом восстановления регулярного и чартерного авиасообщения между РФ и Вьетнамом и рассчитывает, что полеты возобновят в ноябре.

«Вьетнам в последние годы, особенно допандемийные, пользовался нарастающей популярностью. Это направление было чуть менее популярно, чем Таиланд, но набирало обороты. Также, в отличие от Таиланда, у России был и встречный туристический поток из Вьетнама. При всем при этом, инфраструктура Вьетнама вторая по силе, если смотреть на всю юго-восточную Азию. За те годы, когда туда ездили туристы, направление полюбилось, направление вошло в топ юго-востока. Открытие авиасообщения с центральной частью России и возможность российских перевозчиков ставить туда программы будет большим подспорьем, так как Таиланд с точки зрения дефицита объектов для размещения уже много страдает», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, Таиланд и Вьетнам в плане туризма довольно схожи, однако раньше Вьетнам выигрывал за счет своей стоимости, теперь все будет зависеть от цены авиабилетов.

«Вьетнам и Таиланд – довольно похожие туристические направления, но Вьетнам был чуть дешевле. Как будет сейчас – непонятно. Все зависит от того, как быстро Россия сможет нарастить туда перевозки. Пока мы не понимаем стоимость билета, а это почти 70% стоимости всего отдыха в юго-восточной Азии», - отметил эксперт.

Ранее посол Бразилии заявил о стремлении к прямому авиасообщению с РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

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