«Дешевле Таиланда!»: В АТОР оценили перспективы авиасообщения с Вьетнамом

Ранее замглавы ведомства Игорь Чалик заявил, что Минтранс России работает над вопросом восстановления регулярного и чартерного авиасообщения между РФ и Вьетнамом и рассчитывает, что полеты возобновят в ноябре.

«Вьетнам в последние годы, особенно допандемийные, пользовался нарастающей популярностью. Это направление было чуть менее популярно, чем Таиланд, но набирало обороты. Также, в отличие от Таиланда, у России был и встречный туристический поток из Вьетнама. При всем при этом, инфраструктура Вьетнама вторая по силе, если смотреть на всю юго-восточную Азию. За те годы, когда туда ездили туристы, направление полюбилось, направление вошло в топ юго-востока. Открытие авиасообщения с центральной частью России и возможность российских перевозчиков ставить туда программы будет большим подспорьем, так как Таиланд с точки зрения дефицита объектов для размещения уже много страдает», - сказал собеседник НСН.