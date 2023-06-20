Ребенок выпал из окна квартиры в Москве
20 июня 202300:33
Ребенок 2021 года рождения выпал из окна третьего этажа квартиры на 1-й Напрудной улице в Москве, сообщает «РЕН ТВ».
По данным городской прокуратуры, малыш остался без присмотра мамы на непродолжительное время. Он оперся на москитную сетку и выпал из окна.
Мальчика госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее девочка выпала из окна жилого дома в Твери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru