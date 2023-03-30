Пьяная женщина выбросила из окна младенца в Нижегородской области

Женщина, выбросившая из окна 7-месячную внучку в нижегородском Кстово, отправлена на лечение в психбольницу, сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел еще 22 февраля. Следствие считает, что нетрезвая обвиняемая выбросила внучку из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Девочка упала на заснеженный козырек магазина и осталась жива.

Женщина имеет психические расстройства. Расследование уголовного дела продолжается.

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ФОТО: РИА Новости
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