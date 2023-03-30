Пьяная женщина выбросила из окна младенца в Нижегородской области
30 марта 202314:56
Женщина, выбросившая из окна 7-месячную внучку в нижегородском Кстово, отправлена на лечение в психбольницу, сообщает пресс-служба регионального СК.
Инцидент произошел еще 22 февраля. Следствие считает, что нетрезвая обвиняемая выбросила внучку из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Девочка упала на заснеженный козырек магазина и осталась жива.
Женщина имеет психические расстройства. Расследование уголовного дела продолжается.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru