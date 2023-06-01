Девочка выпала из окна жилого дома в Твери

Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома в Твери, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на прокуратуру региона.

Это произошло 31 мая на улице Склизкова. В момент падения ребенок находился один дома.

Девочку госпитализировали. На место происшествия выехал прокурор координации деятельности правоохранительных органов.

Ранее школьница погибла, выпав из окна в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:ТверьДети

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