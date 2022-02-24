Ребенок утонул в бассейне в Челябинской области

11-летняя девочка утонула в бассейне в Коркинском районе Челябинской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на следственные органы.

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Девочка отдыхала в бассейне вместе с родными. По предварительным данным, волосы ребенка засосало в слив, и она не смогла всплыть. Признаков криминальной смерти на теле не нашли.

По факту инцидента расследуется уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают виновных должностных лиц.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления девяти детей парами хлора в бассейне при сауне в Омске. 2 января в сауне отдыхали три семьи с девятью детьми в возрасте от трех до 13 лет. Однако дома родители заметили признаки недомогания у детей, им потребовалась медпомощь.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Дети
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