Ребенок утонул в бассейне в Челябинской области
11-летняя девочка утонула в бассейне в Коркинском районе Челябинской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на следственные органы.
Девочка отдыхала в бассейне вместе с родными. По предварительным данным, волосы ребенка засосало в слив, и она не смогла всплыть. Признаков криминальной смерти на теле не нашли.
По факту инцидента расследуется уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают виновных должностных лиц.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления девяти детей парами хлора в бассейне при сауне в Омске. 2 января в сауне отдыхали три семьи с девятью детьми в возрасте от трех до 13 лет. Однако дома родители заметили признаки недомогания у детей, им потребовалась медпомощь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Ребенок утонул в бассейне в Челябинской области
- Небенз: в РФ прибыли 96 тысяч беженцев из ЛДНР
- ЛНР и ДНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины
- Госдеп заявил о близости соглашения по ядерной сделке
- Рада утвердила введение режима ЧП на Украине
- США ввели санкции против «Северного потока - 2»
- ЛНР заявила о гибели военного при обстреле со стороны Киева
- Глава ЕК заявила о цели ЕС стать независимыми от российского газа
- Россияне смогут посещать Италию с 1 марта
- ЕС рассматривает санкции против Захаровой, Симоньян и Соловьева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru