Более 40 детей отравились в Чувашии
В Чувашии более 40 детей обратились к медикам после отравления в школе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Следственного комитета России.
12 января 197 детей не пришли на занятия в Новочебоксарске. По словам родителей, многие из них жаловались на повышение температуры, расстройство пищеварительной системы и слабость.
За оказанием помощи в медицинские учреждения обратилось свыше 40 детей. Один из них госпитализирован, остальные отправлены на амбулаторное лечение.
В настоящее время опрашиваются очевидцы, и изучается соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе.
На днях следователи возбудили уголовное дело по факту отравления девяти детей парами хлора в бассейне при сауне в Омске. По предварительным сведениям, 2 января в сауне отдыхали три семьи с девятью детьми в возрасте от трех до 13 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Более 40 детей отравились в Чувашии
- СМИ: Куравлеву диагностировали тяжелое поражение мозга
- Госдеп: Запад продолжит сдерживать агрессию РФ в отношении Украины
- Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
- Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
- США ввели санкции против лиц, связанных с КНДР
- Аэропорт Краснодара временно закрыли из-за снегопада
- Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты
- Власти Москвы не исключили новые ограничения из-за «омикрона»
- Москвичам пообещали «алмазную пыль» в небе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru