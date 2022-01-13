Более 40 детей отравились в Чувашии

12 января 197 детей не пришли на занятия в Новочебоксарске. По словам родителей, многие из них жаловались на повышение температуры, расстройство пищеварительной системы и слабость.

За оказанием помощи в медицинские учреждения обратилось свыше 40 детей. Один из них госпитализирован, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

В настоящее время опрашиваются очевидцы, и изучается соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе.

На днях следователи возбудили уголовное дело по факту отравления девяти детей парами хлора в бассейне при сауне в Омске. По предварительным сведениям, 2 января в сауне отдыхали три семьи с девятью детьми в возрасте от трех до 13 лет.

