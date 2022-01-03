Девять детей отравились парами хлора в одном из бассейнов Омска
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления девяти детей парами хлора в бассейне при сауне в Омске. Об этом сообщает Следственный комитет России на своем сайте.
По предварительным сведениям, 2 января в сауне отдыхали три семьи с девятью детьми в возрасте от трех до 13 лет. Однако дома родители заметили признаки недомогания у детей, им потребовалась медпомощь.
РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав передает, что семь детей находятся в детской городской больнице №3, еще двоих направили в больницу скорой медицинской помощи №1. Взрослая женщина находится на амбулаторном лечении.
Жизни детей ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. Они смогут отправиться домой в течение двух дней.
Ранее аналогичное происшествие зафиксировали в Татарстане. Следователи также возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после того, как девять человек отравились парами хлора в одном из частных бассейнов.
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