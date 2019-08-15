«Ребенок не велосипед». На пресс-конференции НСН обсуждают ответственность за семейный киднепинг

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «В плену у родителей. В России готовят правовое понятие «семейный киднепинг».

Начальник экспертно-правового отдела аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Олег Ларионов предложил ужесточить ответственность родителей за исполнение решений суда, касающиеся вопроса принадлежности детей.

«Суды неравнодушны к материальному положению родителей, которые делят детей. Нужно закрепить законодательно до определенного возраста оставлять ребенка с матерью. Также не всегда отцы торопятся исполнить решение суда. Но ребенок не велосипед. Нужна суровая ответственность за неисполнение решений суда. Неправомерные действия должны классифицироваться как уголовно наказуемые», - рассказал он.