«Ребенок не велосипед». На пресс-конференции НСН обсуждают ответственность за семейный киднепинг

Начальник экспертно-правового отдела аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге призвал ужесточить законодательство в области исполнения решений суда в этом вопросе.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «В плену у родителей. В России готовят правовое понятие «семейный киднепинг».

Начальник экспертно-правового отдела аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Олег Ларионов предложил ужесточить ответственность родителей за исполнение решений суда, касающиеся вопроса принадлежности детей.

«Суды неравнодушны к материальному положению родителей, которые делят детей. Нужно закрепить законодательно до определенного возраста оставлять ребенка с матерью. Также не всегда отцы торопятся исполнить решение суда. Но ребенок не велосипед. Нужна суровая ответственность за неисполнение решений суда. Неправомерные действия должны классифицироваться как уголовно наказуемые», - рассказал он.

ФОТО: НСН

Ранее член Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Анастасия Белова рассказала о флэшмобе матерей, у которых отняли детей. По ее словам, в акции приняло несколько сотен человек.

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ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
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