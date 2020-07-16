Путин оценил глубину коронакризиса

Глубина кризиса, вызванного вспышкой коронавирусной инфекции, «оказалась очень серьезной, а его негативные последствия – ощутимыми для граждан». Это признал президент Владимир Путин, выступая на совещании по федеральному бюджету на следующий год. И хотя все проблемы решить было объективно невозможно, все же принятые в России решения по борьбе с кризисом, оказались эффективными, или, как выразился глава государства, «судя по всему, в нужные точки все-таки попали». Он пояснил, что имеет в виду прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей и целый ряд других мер. По оценке президента, масштабы поддержки граждан и бизнеса во время эпидемии стали для России беспрецедентными и дали свой результат, позволив в значительной мере сгладить остроту кризиса.

Главной задачей экономической политики на ближайшее время Владимир Путин назвал восстановление занятости россиян: «дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи», - сказал глава государства. Полностью восстановить рынок труда Путин поручил в течение 2021 года. Для роста занятости и доходов людей он распорядился использовать в том числе и возможности федерального бюджета. Глава государства признал существенный рост безработицы из-за коронакризиса: несмотря на то, что «многие предприятия, компании вернулись уже к нормальному режиму работы, численность безработных пока остается высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около трех миллионов человек», - констатировал Путин.

Осенью в России может случиться новый всплеск безработицы, - предупредил на днях в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, «это может быть связано с настроениями части работодателей, которые решили для себя принять более резкие решения, чем предписаны. Например, те, кто получил недостаточно помощи от государства, или от неумения», - пояснил сенатор. Такая тенденция угрожает не только России, но и многим другим странам. Так, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, безработица в развитых странах мира может достичь рекордных показателей со времён Великой депрессии 1930-х годов. Впрочем, России от этого не легче.

Восстанавливаться после кризиса Россия будет довольно долго, - следует из доклада аналитиков Economist Intelligence Unit (EIU). Они включили Россию в группу стран, экономика которых выйдет на докризисный уровень только в 2024 году. Одной из существенных причин, снижающих темпы восстановления России, они называют снижение цен на энергоресурсы.

