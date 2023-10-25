Реабилитолог объяснила, как избежать травм при занятиях на тренажерах
Реабилитолог московского футбольного клуба «Локомотив» Надежда Смирнова заявила, что чаще всего в ходе самостоятельных тренировок на тренажерах люди травмируют спину, суставы, а также получают мышечно-сухожильные травмы, сообщает Газета.Ru.
По её словам, чтобы избежать этого, следует помнить о профилактике и соблюдать несколько правил.
«Несколько советов.. разминка перед основными упражнениями для улучшения подвижности суставов и эластичности мышц, приём витаминов для опорно-двигательного аппарата, миофасциальный релиз и стретчинг, холодовые ванны, соблюдение гигиены сна», - сказала эксперт.
Ранее фитнес-тренер Марина Шляхтина заявила, что для домашних занятий необходимо приобрести резинки для фитнеса, коврик, пилатес-кольцо, кирпич для йоги, специализированный ремень и швейцарских мяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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