РБК: власти Москвы могут снять ограничения до 9 мая

К 9 мая текущего года власти Москвы могут снять ограничения на проведение массовых мероприятий, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

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Таким образом, шествие 9 мая может пройти в очном формате. Как говорят собеседники агентства в Кремле, решение будет принято ближе к дате исходя из эпидемиологической обстановки.

Согласно другим источникам РБК, ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять к 26 апреля, когда состоится фестиваль «Пасхальный дар».

В конце марта могут смягчить действующие ограничения по заполняемости театральных залов. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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