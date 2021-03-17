Ко Дню театра могут смягчить ограничения по заполняемости залов

В конце марта могут смягчить действующие ограничения по заполняемости театральных залов. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Он выразил надежду на то, что ко Дню театра будет сделан подарок в качестве смягчения ограничений. Сейчас театральные и концертные залы можно заполнять только на 50%.

Всемирный день театра отмечается 27 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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