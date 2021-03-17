Ко Дню театра могут смягчить ограничения по заполняемости залов
17 марта 202112:20
В конце марта могут смягчить действующие ограничения по заполняемости театральных залов. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Он выразил надежду на то, что ко Дню театра будет сделан подарок в качестве смягчения ограничений. Сейчас театральные и концертные залы можно заполнять только на 50%.
Всемирный день театра отмечается 27 марта.
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17 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru