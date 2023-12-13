СМИ: Колокольцев обратился к Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам»

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев призвал спикера Госдумы Вячеслава Володина довести до сведения парламентариев позицию о «недопустимости вмешательства правоохранителей в предпринимательскую деятельность» на фоне рейдов по точкам продажи алкоголя в жилых домах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы МВД к председателю палаты.

Володин решил узнать у россиян мнение о «наливайках»

Как напомнил министр, в стране действует мораторий на внеплановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, пишет Ura.ru. Меры могут продлить на следующий год. При этом некоторые депутаты игнорируют правила и устраивают проверки «наливаек» под видом так называемых общественных рейдов, привлекая СМИ к освещению ситуации. Колокольцев привел в пример телесюжет о проверке «лицензированных торговых точек» в Москве, реализующих спиртное в ночное время, с участием депутата Госдумы Султана Хамзаева. По словам главы МВД, парламентарий «ввел в заблуждение» зрителей, создав «ложное впечатление о бездействии полиции по отношению к продавцам алкогольной продукции».

Колокольцев напомнил, что в компетенции органов внутренних дел не входят контрольно-надзорные мероприятия в сфере торговли, указывает телеканал «360».

«Прошу вас довести до сведения депутатского корпуса позицию руководства страны о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность», — обратился глава МВД к Володину.

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ФОТО: РИА Новости
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