СМИ: Колокольцев обратился к Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам»

Как напомнил министр, в стране действует мораторий на внеплановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, пишет Ura.ru. Меры могут продлить на следующий год. При этом некоторые депутаты игнорируют правила и устраивают проверки «наливаек» под видом так называемых общественных рейдов, привлекая СМИ к освещению ситуации. Колокольцев привел в пример телесюжет о проверке «лицензированных торговых точек» в Москве, реализующих спиртное в ночное время, с участием депутата Госдумы Султана Хамзаева. По словам главы МВД, парламентарий «ввел в заблуждение» зрителей, создав «ложное впечатление о бездействии полиции по отношению к продавцам алкогольной продукции».

Колокольцев напомнил, что в компетенции органов внутренних дел не входят контрольно-надзорные мероприятия в сфере торговли, указывает телеканал «360».

«Прошу вас довести до сведения депутатского корпуса позицию руководства страны о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность», — обратился глава МВД к Володину.

