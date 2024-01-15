РБК: кабмин одобрил конфискацию имущества по статье о фейках об армии

В документе говорится, что норму о конфискации могут применить к нарушителям статьи о дискриминации армии, если они действовали по найму или из корыстных побуждений. Отмечается, что правкомиссия одобрила отзыв на законопроект.

За преступления против госбезопасности предлагается наказание в виде лишения воинского или специального звания, государственных наград.

Ранее жителя Тольятти приговорили к шести годам заключения за порчу плакатов с героями специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

