«Развязывают руки»: Адвокат напомнил о неработающих нормах закона «О полиции»
Часть поправок в закон «О полиции» дублируют УПК и развязывают руки полицейским, считает адвокат Игорь Трунов.
Многие существующие нормы закона «О полиции» требуют пояснительных подзаконных актов, в противном случае они не работают, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов.
«Появилась норма в статье 13, что права полиции реализуются нормами и правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел, то есть сами полицейские пишут себе нормативную базу. Понятно, но среди этой базы очень много ДСП (документ ограниченного действия, - прим. НСН), очень много закрытых, секретных нормативных актов. А Конституция говорит: для того, чтобы они действовали, они должны быть опубликованы, быть публичными. Непонятно с этой нормой. Потом, появилась норма проводить экспертизы в ходе уголовного судопроизводства. Но есть уголовно-процессуальный кодекс, зачем это нужно дублировать?», - выразил недоумение адвокат.
Трунов напомнил, что многие положения расширенного закона дублируют уже существующие нормы и правовые акты.
«Появился целый ряд новелл, как проводить исследования, порядок проведения которых не регламентируется, что это за исследования – непонятно. А как это как доказательство оценивается, как это стыкуется с УПК, как это будет использоваться в суде, на следствии и так далее? Абсолютно непонятно. Появляются голые новеллы, которые дальше развязывают руки. Появились «основания полагать», я себе чего-то удумал, куда-то там зашел, дров наломал, а как пришел разбор полетов… Да, ответственность об использовании автомобиля есть, в статье 13 описывается, что сотрудник полиции может взять автомобиль, а ущерб возмещается, если он гражданину причинен. Но это никак не регламентировано, это практически нерабочий инструмент. Таких судебных прецедентов нет. Норма есть в законе «О полиции», но к нормам нужны подзаконные акты, регламентирующие порядок применения всего этого во многом безобразия», - объяснил Трунов.
Россия не находится в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы позволять полицейским нарушать конституционные права, напомнил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов.
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