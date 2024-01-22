Развожаев: В Севастополе объявили два выходных из-за паводка
В Севастополе вторник и среда объявлены выходными из-за перебоев с водоснабжением, вызванных паводком, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Веден временный график подачи воды, подтопило десятки домов и дачных участков. В частности, пострадали дома в селах Ромашковый тупик, Черноречье, Гончарное и садовое товарищество Сахарная Головка. Отмечается максимальное заполнение водохранилищ и прудов, вынос щебня и перелив воды на дорогах.
В понедельник школы и колледжи города также были закрыты для посещения. Для родителей, кому не с кем оставить детей, организуют дежурные группы в школах. Детские сады и медицинские учреждения продолжат работать в прежнем режиме, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru