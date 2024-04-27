Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в столице Испании Мадриде.

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Во втором круге россиянин обыграл представителя Италии Маттео Арнальди. Матч длился 2 часа и три минуты и завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

За выход в четвертый раунд россиянин сразится с американцем Себастьяном Кордой.

В марте Медведев проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу в финале турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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