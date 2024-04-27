Экс-продюсера Reuters арестовали за публикацию в экстремистском сообществе

Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова, за публикацию материалов на YouTube-канале, принадлежащему погибшему блогеру Алексею Навальному (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РБК.

Габову предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе. Уточняется, что суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 27 июня 2024 года.

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В материале говорится, что продюсер опубликовал фото и видеоматериалы в запрещенном YouTube-канале.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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