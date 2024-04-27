Актриса Людмила Максакова награждена почетной премией «Золотая маска»

Торжественная церемония награждения прошла в субботу, 27 апреля, в Большом театре.

Вместе с ней этой награды удостоены народная артистка СССР, оперная певица Тамара Синявская, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, театральный художник Игорь Иванов и другие.

Премия также была присуждена народной артистке РФ, балерине и педагогу Наталии Касаткиной, скончавшейся 13 марта 2024 года. Награду получил ее сын.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста Александру Семчеву, Константину Лавроненко и Ирине Пеговой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

