Актриса Людмила Максакова награждена почетной премией «Золотая маска»
Народной артистке РСФСР, актрисе Вахтанговского театра Людмиле Максаковой вручена премия «Золотая Маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, передает ТАСС.
Торжественная церемония награждения прошла в субботу, 27 апреля, в Большом театре.
Вместе с ней этой награды удостоены народная артистка СССР, оперная певица Тамара Синявская, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, театральный художник Игорь Иванов и другие.
Премия также была присуждена народной артистке РФ, балерине и педагогу Наталии Касаткиной, скончавшейся 13 марта 2024 года. Награду получил ее сын.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста Александру Семчеву, Константину Лавроненко и Ирине Пеговой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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